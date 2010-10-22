ГАИ начало операцию "Перевозчик"

На Волыни началась операция Государственной автомобильной инспекции "Перевозчик-2010".

В рамках операции инспекторы ГАИ будут проверять готовность автоперевозчиков к осенне-зимнему периоду, соблюдение правил дорожного движения и перевозки пассажиров, сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВС в Волынской области.

Операция продлится до конца месяца.

Как отмечается в сообщении, наибольшее внимание работники ГАИ будут уделять водителям маршрутных такси, поскольку в последнее время значительно увеличилось количество ДТП именно по их вине.

"В первую очередь нас интересует состояние транспорта, безопасность перевозки пассажиров, перегрузки салона, техническая комплектация и основное - состояние здоровья самого водителя. Ведь бывают неединичные случаи, когда водители пассажирского автотранспорта находятся не в достаточно "приятном" состоянии для работы", - сказал старший инспектор отдела ГАИ Луцка Виктор БАНДУРА.

В целом на Волыни за девять месяцев зафиксировано 91 дорожно-транспортное происшествие с участием водителей автобусов.