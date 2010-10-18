В штате Вашингтон горный козел смертельно ранил туриста, отправившегося в поход с женой и другом, сообщает Би-би-си.

Как сообщили представители Олимпийского Национального парка, где произошел инцидент, животное атаковало 63-летнего Роберта Бордмана в ногу.

Пострадавший был доставлен на вертолете береговой охраны в больницу, однако спасти его не удалось.

Работники парка впоследствии застрелили агрессивное животное.