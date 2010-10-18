Горный козел смертельно ранил туриста
00:37, 18 октября 2010Разное
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Трагедия в штате Вашингтон
В штате Вашингтон горный козел смертельно ранил туриста, отправившегося в поход с женой и другом, сообщает Би-би-си.
Как сообщили представители Олимпийского Национального парка, где произошел инцидент, животное атаковало 63-летнего Роберта Бордмана в ногу.
Пострадавший был доставлен на вертолете береговой охраны в больницу, однако спасти его не удалось.
Работники парка впоследствии застрелили агрессивное животное.
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