Азаров велел губернатору проверить водителей на адекватность

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил председателю Черниговской облгосадминистрации Владимиру ХОМЕНКО проверить состояние железнодорожных переездов и квалификацию водителей, которые осуществляют пассажирские перевозки.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер дал губернатору сегодня во время совещания в Черниговской облгосадминистрации по вопросам социально-экономического развития региона в связи с автокатастрофой в Днепропетровской области.

"Трагедия свидетельствует, что не все в порядке в государстве во многих сферах", - отметил он.

Н.АЗАРОВ сказал, что причиной аварии стал человеческий фактор, поскольку водитель стоял перед переездом и имел хорошую видимость движения локомотива, но внезапно решил поехать через переезд.

"Возникает вопрос, как мог такой человек управлять общественным транспортом, неадекватный человек?" - отметил премьер-министр.

Н.АЗАРОВ дал поручение проверить всех водителей, которые допущены к пассажирским перевозкам. Также он поручил проверить железнодорожные переезды, установить, где необходимо, охрану, или оборудовать их сигнализацией.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на железнодорожном переезде в городе Марганец Днепропетровской области произошло столкновение локомотива с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли более 40 человек.

По данному факту прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей) Уголовного кодекса Украины.