Глава управления МЧС найден мертвым на пожарной лестнице

Начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю (РФ) Николай Тимошенко найден мертвым со следами огнестрельного ранения.

"Тело обнаружено на пожарной лестнице на седьмом этаже многоквартирного дома во Владивостоке, где он проживал. Начата доследственная проверка происшествия", - сообщила представитель следственного управления при прокуратуре Приморского края агентству ИТАР-ТАСС.

Сообщается, что отрабатывается несколько версий, но основной называется самоубийство.

"В квартире Николая Тимошенко обнаружена предсмертная записка, в которой он прощается со своими близкими и родственниками. Это подтверждает существующую версию о том, что он покончил с собой", - сказала она.