В Черном море задержали турецкое судно

Корабль Морской охраны «Буковина» вчера поздно вечером выявил в исключительной (морской) экономической зоне Украины за 40 морских миль к юго-востоку от острова Змеиный рыболовецкое судно под флагом Украины с надписью на борту на английском «МАСАЛАШ».

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, после сигналов пограничного корабля об остановке браконьер пытался с максимальной скоростью выйти за пределы И(М)ЭЗ Украины. В 23.30 пограничники остановили нарушителя, и высадили на борт группу досмотра.

Согласно предварительным результатам осмотра, за незаконный рыбный промысел в И(М)ЭЗ Украины в порядке и на основаниях, предусмотренных Законами Украины «Об исключительной (морской) экономической зоне Украины» и «О Государственной пограничной службе Украины», задержанное турецкое рыболовецкое судно «Буюк-Озгур» («BЦOЇK- ЦZGUR»), приписано к порту Стамбул. На борту судна 7 членов экипажа. Капитан задержанного судна на карте подписью подтвердил место задержания в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

Во время досмотра на борту были выявлено 380 шт. свежевыловленной камбалы-калкан (каждая весом приблизительно по 6 кг), 35 тазов с рыболовецкими сетями (по 450 метров каждая). В трюмах выявлено 60 мешков сухого льда и 1500 м новых сетей.

Как отметили в Госпогранслужбе, на шхуне был поднят Государственный Флаг Украины, что является противоправным деянием с признаками преступления, предусмотренного статьей 339 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное поднятие Государственного Флага Украины на речном или морском судне».

По линии международного пограничного сотрудничества оперативно было проинформирована Береговая охрана Турции и офис военного атташе Посольства Турции в Украине о задержании рыболовецкого судна в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

На данное время пограничный корабль конвоирует турецкое рыболовецкое судно «Буюк-Озгур» в порт Севастополь для принятия правовых решений о привлечении виновных к ответственности согласно Закону Украины «Об исключительной (морской) экономической зоне Украины».