На встрече с женщинами Президент обещал, что выборы будут честными

Сегодня во время встречи с женщинами-депутатами Верховной Рады Украины пятого созыва – членами парламентской коалиции Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что досрочные выборы дадут возможность разрешить политический кризис.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство главы государства.

Согласно сообщению, В.ЮЩЕНКО выразил свою позицию относительно ситуации в стране, причинах парламентского кризиса и путей выхода из него, а также отметил, что честные досрочные выборы – легитимный демократический инструмент, который даст возможность разрешить политический кризис.

Во время встречи глава государства также выразил свое неудовлетворение ситуацией с реформированием жилищно-коммунального хозяйства, развитием социальной сферы. Он подчеркнул, что для осуществления необходимых реформ в этих сферах необходимая консолидирована позиция политических сил независимо от цвета.

В завершение встречи В.ЮЩЕНКО поздравил женщин с праздником приближающейся Пасхи. В канун этого праздника глава государства подарил каждой из присутствующих женщин яйцо-писанку.

В интервью “Украинской правде” пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА опровергла заявление представителя Партии регионов Татьяны ЗАСУХИ о том, что В.ЮЩЕНКО на встрече с женщинами-депутатами согласился сесть за стол переговоров.

"Президент Виктор ЮЩЕНКО остается неизменным в своей позиции", - сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время экстренного пленарного заседания ВР член фракции Партии регионов Татьяна ЗАСУХА заявила, что на встрече с женщинами от коалиции Президент сказал, что готов провести переговоры с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о выходе из политического кризиса.