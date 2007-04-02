Мужчина попытался совершить акт самосожжения перед Луганской ОГА

Сегодня около 15.00 возле лестницы здания Луганской облгосадминистрации 40-летний гражданин совершил попытку самосожжения, облив себя зажигательной смесью.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, дежурный милиционер Управления государственной службы охраны Анатолий ГУТОРОВ, который находился на службе в здании ОГА, сразу же отреагировал на чрезвычайное происшествие. Милиционер сбил пламя и затушил одежду на мужчине, спасая его от гибели. При этом сам работник правоохранительных органов получил ожог рук второй степени.

За героический поступок А.ГУТОРОВ был поощрен руководством Управления МВД Украины в Луганской области.