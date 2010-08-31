Пикет в Берлине. За свободную от тоталитаризма Украину

Мы вышли на пикет в Берлине во время визита Виктора Януковича, чтобы дать знать миру, что Украина стремительно изгоняется теперешней властью – во главе с президентом – из круга даже условно демократических стран. У нас опять попахивает тоталитарным Советским Союзом: "стахановскими темпами" ликвидируется свобода слова, лишают лицензий оппозиционные телеканалы, опять пропадают журналисты, на кремлевский лад переписываются школьные учебники по истории, ставят монументы Сталину, а между тем украинскую культуру опять загоняют в "шароварно-музейное гетто".

Пикетировала президента-визитера в основном интеллигенция: профессора украинистики, переводчики, магистранты, украинофилы немецкого происхождения, двое украинских писателей и их семьи (включая мою 13-дневную дочь). В целом участников было немного, но место выгодное – у бранденбургских ворот. Мы громко кричали "Позор" (на родах я научилась о-о-очень громко кричать).

У входа в пафосную гостиницу «Авалон» было много фотографов и просто зевак – посмотреть на приезжего «мущину из красивой жизни». В то же время многочисленные туристы интересовались, читали наши лозунги и летучки, расспрашивали, узнавали украинский флаг.

Освещали наш пикет разные СМИ – от украинского “1+1”, до британской ВВС. Но не все украинские каналы его показывали...

Янукович сам перед народом не появился, послал Тигипко. Или, может, тот по собственной инициативе вышел? И повел речь о налоговом кодексе и газе. Я это не могла уже слушать. Хотя Тигипко надо отдать должное – не забоялся, без охранников пришел. Видно, зарабатывает баллы на следующие местные выборы...

Наша акция была акцией протеста. Лозунги, под которыми мы вышли к гламурной гостинице, где выступал межигорский гость, можно прочитать в пресс-релизе и увидеть на плакатах, которые мы держали в руках (смотрите фото). Но мы отмечаем то, что мы не против, а ЗА: за демократию, за свободу слова и собраний, за жизнь и труд журналистов без страха, за ликвидацию повсеместной вони совка в нашем независимом государстве. За свободную от тоталитаризма Украину. А относительно актуальных цен на газ, то бесплатный он бывает только для обитателей концлагеря, и рабы никогда не заморачиваются налогами.

Мне понравилось, как сказал Сергей Жадан:

- Наша власть традиционно держится за рубежом, как на курорте – расслаблено и самоуверенно, привозя туда экспортный, подчищенный вариант своих политических проектов. Потому очень важно, чтобы они чувствовали, что при любых обстоятельствах придется отвечать на неудобные вопросы и иметь дело с оппонентами. В этом случае чрезвычайно важны все возможные пикеты и протесты, все вопросы и упреки от немецких журналистов, все отзывы в Интернете и вопросы от прохожих. Все только начинается. Самое интересное будет в Украине.

Ирэна Карпа, писательница

Р.S. Визит президента Украины в Германию не осветил ни один рейтинговый общественный телеканал Германии. Сообщений не было даже в “телетекстах”.