В центре Херсона столкнулись маршрутки: 11 раненых

В центре Херсона в результате столкновения двух пассажирских автобусов пострадали 11 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, автобусы "Богдан" и "Газель" столкнулись 23 августа. В результате столкновения "Газель" перевернулась на бок.

"Скорая помощь" доставила в областную больницу 5 пострадавших. Еще 4 взрослых и 2 детей сами обратились в другие больницы города. Погибших нет. Причина ДТП устанавливается.