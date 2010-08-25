В центре Херсона столкнулись маршрутки: 11 раненых
11:16, 25 августа 2010Разное
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"Газель" перевернулась на бок
В центре Херсона в результате столкновения двух пассажирских автобусов пострадали 11 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области.
Согласно сообщению, автобусы "Богдан" и "Газель" столкнулись 23 августа. В результате столкновения "Газель" перевернулась на бок.
"Скорая помощь" доставила в областную больницу 5 пострадавших. Еще 4 взрослых и 2 детей сами обратились в другие больницы города. Погибших нет. Причина ДТП устанавливается.
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