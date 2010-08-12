Три человека, в том числе ребенок, погибли на феодосийской трассе

Три человека, в том числе ребенок, погибли и один получил тяжелые травмы сегодня в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Крыму.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления ГАИ.

Микроавтобус «КИА» на феодосийской трассе по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ пятой модели.

Трое из четырех человек, находившихся в «легковушке», погибли: 39-летний житель Раздольненского района Крыма, 38-летняя женщина из Кировского района автономии и ее 10-летняя дочь.

В больнице в тяжелом состоянии находится 16-летняя племянница погибшей женщины.

Водитель микроавтобуса, 35-летний житель города Старый Крым, отказался от медицинской помощи.