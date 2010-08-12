Три человека, в том числе ребенок, погибли на феодосийской трассе
23:14, 12 августа 2010Разное
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Микроавтобус выехал на встречную полосу
Три человека, в том числе ребенок, погибли и один получил тяжелые травмы сегодня в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Крыму.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления ГАИ.
Микроавтобус «КИА» на феодосийской трассе по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ пятой модели.
Трое из четырех человек, находившихся в «легковушке», погибли: 39-летний житель Раздольненского района Крыма, 38-летняя женщина из Кировского района автономии и ее 10-летняя дочь.
В больнице в тяжелом состоянии находится 16-летняя племянница погибшей женщины.
Водитель микроавтобуса, 35-летний житель города Старый Крым, отказался от медицинской помощи.
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