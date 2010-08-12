Кернес: осталось 666 дней до чемпионата Европы по футболу в Украине

Генсек УЕФА остался доволен подготовкой Харькова к проведению ЕВРО-2012. Об этом ИМК сказал исполняющий обязанности харьковского городского главы Геннадий Кернес.

По словам Г.Кернеса, "подобные визиты постоянно дают стимул, дают те возможности, которые можно совместно использовать".

"Мы историю творим вместе, как сказал генсек УЕФА", - отметил политик.

Геннадий Кернес также подчеркнул, что Харьков сохранит и ускорит темпы подготовки к ЕВРО-2012.

"Теорию мы уже отодвигаем в сторону, сейчас начинаются конкретные практические действия, связанные с тем, что время "Ч" все ближе и ближе. Осталось 666 дней до проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу. Самое главное сейчас - это все наши силы и возможности направить на организацию операционной деятельности инфраструктуры города и на выполнение всех обязательств и задач, стоящих перед городом", - отметил Г.Кернес.

Он напомнил, что Харьков получил символический подарок от УЕФА - часы, в обратном порядке отсчитывает время, оставшееся до ЕВРО-2012.

"Поэтому темпы подготовки города к Чемпионату будут сохранены и даже ускорены", - добавил Г.Кернес.

ИМК