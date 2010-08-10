Кто отвечает за нецензурщину в адрес украинского парламента (фото)

Ответственность за нецензурную характеристику украинского парламента на поисковике Google является собственник сайта – компания Google Inc (США).

Так прокомментировали УНИАН в компании “Гоу Огле” тот факт, что на протяжении 4-5 августа при попытках найти в поисковой системе Google сервер Верховной Рады Украины выводилась нецензурная фраза.

Как сообщил пресс-секретарь компании “Гоу Огле” М.АРАТОЗОВ, издевательские формулировки по отношению к украинскому парламенту можно было найти только при поиске через Google, и при этом Google Inc. не приложила усилий к тому, чтобы оперативно разрешить создавшуюся ситуацию – переход при поиске сервера ВР на поисковике Google на нецензурное выражение в адрес украинского парламента провисел более 2 суток.

Он, сообщил, что, например, в Китае Google осуществляет цензуру поисковой выдачи в режиме реального времени.

«То есть, при желании, у этой компании есть ресурсы и возможности фильтровать поиск, и она полностью ответственна за происходящее на своем сайте», - отметил М.АРАТОЗОВ.

По словам управляющего партнера юридической компании Jurimex (представляет интересы “Гоу Огле” в судебном процессе с Google Inc.) Юрия КРАЙНЯКА, согласно украинскому законодательству, ответственность за размещенный на том или ином сайте контент несет собственник сайта. В частности, такая позиция была изложена Пленумом Верховного Суда Украины в пункте 12 своего постановления от 27 февраля 2009 года, и эта же позиция неоднократно подтверждалась судебной практикой. В силу технических особенностей функционирования Интернет-ресурсов, возможностью размещать и удалять ту или иную информацию с Интернет-сайтов обладает только собственник сайта. Если говорить о сайте, размещенном по адресу google.com.ua, то его собственником, согласно базе данных whois, является компания Google Inc.

Справка УНИАН. Компания “Гоу Огле” создана в 2007 году и специализируется на информационных технологиях, в частности, организации социальных сервисов. По данным пресс-службы компании, она принадлежит британским инвесторам.