О недооцененной гривне, или На что указывает индекс Биг Мака

Недавно американский журнал The Economist обновил свой «индекс Биг Мака», согласно которому украинская валюта оказалась снова существенно недооцененной.

Индекс Big Mac рассчитывается на основе цены гамбургера в ресторанах McDonald`s в разных государствах. За основу берется цена бигмака в США, и если в какой-то стране бигмак дороже, тогда ее валюту называют переоцененной, если же меньше (как в случае с Украиной), тогда валюту считают недооцененной – то есть, курс доллара к местной валюте в этой стране должен якобы быть ниже.

По данным упомянутого издания, в Украине этот гамбургер стоит сейчас 14,5 гривен, что соответствует 1,84 доллара, если считать по нынешнему курсу 7,9 грн./долл. А в ресторанах McDonald`s в США он продается по 3,73 доллара. На этой основе производится арифметический расчет, указывающий, что доллар в Украине будто бы должен стоить 3,88 гривны (14, 5/ 3,73), и, следовательно, украинская национальная валюта недооценена к американской валюте на 51% - или чуть более чем в два раза ((1 – 3,88/7,9) х 100%).

Серьезные эксперты, конечно же, с юмором относятся к данной методике расчета «справедливого» курса национальных валют по отношению к доллару США, догадываясь, что владельцы мировой сети McDonald`s договорились с журналом The Economist о регулярной публикации «индексов Биг Мака» в рекламных целях. Однако издание не пишет, что данные расчеты являются всего лишь шуткой, и многие, скажем так, не слишком грамотные финансисты попадаются на эту удочку.

К сожалению, к числу последних относятся и некоторые высокопоставленные государственные служащие экономического профиля Украины, которые, к тому же, определяют валютно-курсовую политику в стране. Мы имеем в виду, в первую очередь, нашего главного банкира Владимира Стельмаха.

Так, в ноябре 2008 года он призвал украинцев не покупать твердую валюту, поскольку гривна, по его словам, остается недооцененной валютой, о чем свидетельствуют расчеты курса через индекс Биг Мак. «У нас валюта, она должна быть 2,22 - к евро», - заявил тогда Владимир Стельмах. А весной того года он также мотивировал оценками по индексу Биг Мака решение НБУ о проведении ревальвации гривны. Напомним, курс гривны с отметки 5,05 грн./долл. в начале 2008 года опустился до примерно 4,6 грн./долл. летом того же года.

«Прошу – одумайтесь! Потому что пройдет время, где-то не больше года: все будет совсем по-другому. Придет стабилизация экономики, восстановятся наши международные позиции и так далее: и будет потеря», - призывал, в частности, к благоразумию соотечественников в 20-ых числах ноября 2008 года Владимир Стельмах. Многие его тогда не послушались и, как оказалось, правильно сделали: в те дни курс в обменных пунктах находился на уровне 6,2-6,3 грн./долл.; через год, в ноябре 2009 года, он составлял около 8,2 грн./долл.; сегодня – 7,9 грн./долл. Причем, если бы не кредиты МВФ в 2008-2009 годах, то доллар бы сейчас стоил в Украине намного дороже. А те, кто поверили еще докризисным заявлениям Стельмаха о недооцененной гривне и обменяли свои доллары на гривну или взяли долгосрочные кредиты в твердой валюте, потом горько об этом пожалели.

Ниже предлагаем обоснование того, почему расчеты недооценки или переоценки валют по отношению к доллару на основании «индекса Биг Мака» являются, мягко говоря, некорректными, а грубо говоря – обманом.

Итак, что представляет собой этот широко разрекламированный гамбургер? В Интернете можно найти, что в его состав входят рубленый бифштекс из 100% говядины, булочка с кунжутом, 3 кусочка сыра эменталь, два ломтика помидора, свежий листик салата, лук и пикантный соус. Из других источников следует, что в этом гамбургере еще должны присутствовать 2 кусочка маринованных огурцов. Впрочем, точность состава не имеют принципиального значения – в общем, это бутерброд из хлеба, мяса и еще нескольких других продуктов питания.

Продаются гамбургеры в ресторанах McDonald`s, которые, по сути, являются кафе, работающими на принципе самообслуживания клиентов, что тоже не суть важно для следующего расчета. В этих ресторанах-кафе трудятся: кассиры, одновременно выполняющие ряд других функций; непосредственно повара, жарящие мясо, нарезающие и раскладывающие овощи, сыр и т.д.; работники, убирающие со столов, и уборщицы, моющие полы после закрытия; водители автомобилей, доставляющих продукты со складов, вывозящих отходы и т.п.; менеджеры, бухгалтеры и, возможно, охранники.

Попробуем сравнить работу такого заведения в Украине и в США, приняв для упрощения, что там производят только гамбургеры, а какие-то напитки и другие товары не собственного производства реализуют попутно без получения от этого дохода. Кроме того, посчитаем, что продукты питания, требующиеся для изготовления бутербродов, покупаются на оптовых базах по одинаковой цене (в долларах) – и в США, и в Украине. Также пример для расчета, что плата за аренду помещений, амортизация оборудования, расходы на энергоресурсы и на одноразовую посуду в обоих случаях одинакова.

Предположим, что в течение одного часа работы продается в среднем 100 гамбургеров и рассчитаем возможный норматив трудозатрат на производство и реализацию одного такого бутерброда. Примем, что постоянно в течение рабочего дня в кафе трудятся 8 человек – трое на кассах, трое поваров, один уборщик столов и один менеджер. Следовательно, на производство и реализацию одного гамбургера ими затрачивается 0,08 человеко-часов или 5 «человеко-минут».

Однако есть еще один или два водителя, которые обслуживают, скажем, 5-6 таких ресторанов в крупном городе, также на всю сеть заведений трудятся один или два бухгалтера, еще уборщицы и сторожа (работающие после закрытия), а также главный менеджер и его секретарша. Если добавить их труд, то получится, что общая трудоемкость изготовления и продажи одного гамбургера составляет, предположим, 10 минут.

Теперь высчитаем примерный размер зарплаты, входящей в себестоимость производства и реализации одного гамбургера в таких ресторанах. Понятно, что менеджеры и бухгалтера получают более высокую зарплату, чем кассиры или уборщицы, однако возьмем для простоты расчета их среднюю зарплату, приравняв ее к средней по стране.

В Украине минимальная зарплата сейчас составляет 888 грн. в месяц, что соответствует чуть более 5 грн. в час. А средняя зарплата, к примеру, в июне этого года равнялась 2 373 гривны - это около 12 гривен в час.

Поглядим теперь, что с зарплатами у американцев. С 24 июля 2009 года минимальная зарплата в США составляет 7,25 долларов США, но в большинстве штатов минимальная ставка еще выше, чем по Федеральном Закону. Точных свежих данных по размеру средней зарплаты в США нам найти не удалось, но известно, что, например, в 2004 году неадминистративные работники получали в среднем более 15 долларов в час.

Примем для нашего расчета эту цифру, понимая что реально на сегодня данный показатель еще выше.

При использовании величины средней украинской зарплаты получается, что суммарная зарплата в стоимости одного гамбургера при трудоемкости в 10 минут составляет 2 гривны (12 грн. х 1/6 часа). А в США на зарплаты работникам от одного бигмака при трудоемкости в 10 минут идет 2,5 доллара (15 долл. х 1/6 часа).

Как видим, в нашем примере доля зарплаты ресторанных работников в цене гамбургера в Украине составляет 14%, а в США – 67%. Кстати, эти показатели не вызовут удивления у отечественных экономических экспертов. По данным Госкомстата доля зарплаты в величине реализации украинской продукции, например, за первый квартал этого года составляет: в промышленности – 8,3%; в строительстве – 10,8%; в деятельности гостиниц и ресторанов – 19,0%. В экономически же развитых государствах данные показатели примерно в 3 раза выше.

Вот в этом и весь секрет индекса Биг Мака. Причем, вместо гамбургера для сравнения можно использовать любой другой товар или услугу, и чем выше доля зарплаты в их себестоимости, тем больше будет получаться недооцененной гривна по отношению к доллару. А если в качестве мерила взять стоимость рабочей силы в США и в Украине (например, среднюю зарплату в час), то окажется, что один доллар должен стоить всего 80 копеек (12 грн./15 долл.).

Поэтому если индекс Биг Мака для чего-то и пригоден, то это лишь для приблизительной оценки того, насколько ниже или выше размеры зарплат в каких-то странах по сравнению с зарплатами американцев. Например, в большинстве государств Западной Европы этот гамбургер стоит дороже, чем в США – потому что там и зарплаты выше. Ну а в Украине, как известно, средняя зарплата в долларовом эквиваленте сейчас самая низкая среди европейских стран, включая даже Молдову. Именно по этой причине у нас бигмак получается одним из самых дешевых в мире.

Юрий Глухов