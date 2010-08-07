Германия закрыла посольство в Москве

ФРГ временно закрыла свое посольство и консульский отдел в Москве из-за резкого запаха гари, распространившегося по российской столице, сообщает Газета.ру со ссылкой на Handelsblatt.

Из-за гари часть сотрудников своих посольств из Москвы отзывают Австрия, Польша и Канада.

Посольство и консульство Украины, как сообщает корреспондент УНИАН, работают в обычном режиме. Посол издал несколько приказов, направленных на то, чтобы минимизировать последствия для здоровья сотрудников дипломатической миссии. Поскольку не все помещения оснащены средствами кондиционирования, принято решение о временном «переезде» всех посольских работников в кабинеты с кондиционерами. Также всем сотрудникам доведены рекомендации министерства охраны здоровья РФ по действиям в такой ситуации.