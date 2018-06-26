Москва задыхается от дыма и гари

Столицу России снова накрыло облако смога и угарного газа. Впервые дым и гарь подобрались вплотную к стенам Кремля. В Подмосковье горят уже не только торфяники, но и леса. Шойгу разводит руками: он - "не господь Бог"... Густой ядовитый дым утром 6 августа проник в дома москвичей. Дышать стало трудно в офисах и даже в столичной подземке. В аптеках снова, как и во время зимней эпидемии гриппа, ажиотажный спрос на марлевые повязки и даже респираторы. Видимость на дорогах не больше 50 метров. Смог нарушил даже работу московских аэропортов: самолеты отправляют на запасные аэродромы. Вылет десятков рейсов задержан из аэропортов «Домодедово» и «Внуково».

По данным МЧС России в Московской области по состоянию на утро 6 августа идет тушение 46 очагов природных пожаров, из них 15 торфяных.

На одной из пресс-конференций глава МЧС России Сергей Шойгу сообщил, что потушить их весьма непросто – как известно, они горят даже зимой. Что уж говорить об аномально жарком лете. На вопрос журналистов, когда же ситуация нормализируется, Шойгу только разводит руками, и отвечает, что он «не господь Бог».

К борьбе со стихией в России уже привлечены едва ли не все возможные силы и техника. К тушению подмосковных пожаров подключили даже российское Минобороны. Оно развернуло несколько десятков километров трубопроводов для подачи воды в места пожаров. Впрочем, пока ситуация в Москве и регионе напоминает скорее экологическую и техногенную катастрофу. Все больше людей обращается к врачам за экстренной помощью – у многих едкий дым и невыносимая жара спровоцировали инсульты, инфаркты, приступы астмы, аллергии и других сложных заболеваний.

Концентрация угарного газа в Москве в пятницу 6 августа в 4 раза превысила норму. Врачи рекомендуют по возможности не выходить на улицу, а в случае крайней необходимости - пользоваться восьмислойными марлевыми повязками, смоченными в воде. Однако и пребывание в закрытых помещениях не спасает жителей Москвы. В квартирах, не оборудованных кондиционерами, находиться крайне сложно. Уровень углекислого газа и температура только растут из-за невозможности элементарного проветривания. За окном температура воздуха порой доходит до 46 градусов на солнце. Дым и гарь ощутимы даже в больших помещениях – торговых центрах, кинотеатрах, вокзалах, аэропортах, где работают промышленные кондиционеры.

К счастью, движение поездов осуществляется в штатном режиме. Российские железнодорожники приравнивают смог к сильному туману. Регламент работы в таких условиях предполагает дополнительное использование звуковых сигналов и светосигнального оборудования.

Возможно, в ближайшее время ситуация с горящими торфяниками будет меняться, и их смогут наконец обуздать, надеются московские экологи. Правда, речь идет не о днях или месяцах, а о долгосрочной перспективе на ближайшие годы. Ведь этим летом гарь и дым подошли уже вплотную к стенам Кремля. Тогда как раньше загрязняли воздух большей частью лишь Подмосковья. И об этом говорили неохотно и мало. Теперь же об экологической беде услышал весь мир.

- Болота осушались. Мы не можем существовать без осушения болот, не можем не строить дороги, не осваивать территории. Если эти территории заброшены, они становятся пожароопасными, - объяснил Андрей Сирин, директор Института лесоведения РАН.

Посольство и консульство Украины в Москве, несмотря на задымленность города, работают в обычном режиме.

- Посольство особое внимание уделяет сохранению здоровья дипломатов. В Киев никого не отправляли – посольство продолжает работать в обычном режиме, - поделился информацией с УНИАН сотрудник посольства.

По словам собеседника агентства, посол издал несколько приказов, которые направлены на то, чтобы минимизировать последствия ущерба здоровья сотрудников дипломатической миссии. Он отметил, что в посольстве не все помещения оснащены средствами кондиционирования и принято решение о временном «переезде» всех посольских работников в кабинеты с кондиционерами.

Также, по его словам, всем сотрудникам доведены рекомендации министерства охраны здоровья РФ по действиям в такой ситуации.

- Приняты меры по усилению и обеспечению необходимыми медикаментами медицинского пункта, который действует при посольстве, - подчеркнул дипломат, добавив, что в посольстве приняты дополнительные противопожарные меры.

Украинское консульство работает в штатном режиме, и сегодня на приеме было больше ста граждан Украины.

- Люди как шли, так и идут в консульство. Количество людей не уменьшается, - подчеркнул сотрудник консульства.

По его словам, в помещении консульства установлены кондиционеры и делается все, чтобы больше людей было в помещении, а не стояли на улице.

Впрочем, чтобы не задерживать очередь, в консульстве стараются максимально оперативно выдавать необходимые документы, в первую очередь документы для возвращения в Украину. При этом в первую очередь максимально быстро решаются вопросы граждан с детьми и пенсионеров.

Аномально жаркая погода и гарь стали причиной не менее аномальной ситуации на рынке. Так, в Москве с прилавков бытовых магазинов практически пропали обычные вентиляторы. А те, которые можно с трудом найти, стоят неприлично дорого. В частности, автору этого материала удалось найти вентилятор только после трех дней активного поиска – в одном из магазинов таможенного конфиската. За прибор неизвестного производителя, цена которому не больше 20 долларов в базарный день в магазине запросили 1, 5 тысячи рублей (50 долл). И дали гарантию только на 2 недели его использования. Не лучше ситуация на рынке и с кондиционерами. За последний месяц они выросли в цене в четыре раза. Дефицит климатической техники ощутим даже в интернет-магазинах. Там остались только самые дорогие модели. Сложно найти в Москве сегодня также очистители воздуха и ионизаторы, которые раньше воспринимались среднестатистическим покупателем как блажь, и особым спросом не пользовались.

По словам экологов, главную опасность для здоровья жителей и гостей Москвы сегодня представляют взвешенные частицы гари размером в 10 микрон. Они проникают глубоко в дыхательную систему и не выводятся оттуда. Накапливаясь в организме человека, эти частицы оказывают негативное влияние на здоровье и продолжительность жизни. Так, по некоторой информации, смертность в столице России за последнее время увеличилась в несколько раз.