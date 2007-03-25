Пожар в центре Киева

В Печерском районе столицы, по ул. Сичневого-повстання, 28/30 в одноэтажном здании, которое принадлежит Киевской городской государственной администрации и переданный на реконструкцию корпорации "Укрреконструкция", на чердаке возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пожара сгорело и повреждено 600 м2 кровли. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.