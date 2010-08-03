В столкновении Шкоды и КаМАЗа погибли четыре человека

Сегодня в 01.11 во Львовской области неподалеку от с. Давыдов Пустомытовского района в результате столкновения автомобиля „Skoda Octavia” с „КаМАЗом” погибли четыре человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадал водитель грузовика. Он с травмами госпитализирован во Львовскую городскую больницу № 8.

Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 122 ДТП, в которых погибли 14 человек и 149 были травмированы.