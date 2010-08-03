В столкновении Шкоды и КаМАЗа погибли четыре человека
08:56, 03 августа 2010Разное
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ДТП на Львовщине
Сегодня в 01.11 во Львовской области неподалеку от с. Давыдов Пустомытовского района в результате столкновения автомобиля „Skoda Octavia” с „КаМАЗом” погибли четыре человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля.
Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадал водитель грузовика. Он с травмами госпитализирован во Львовскую городскую больницу № 8.
Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 122 ДТП, в которых погибли 14 человек и 149 были травмированы.
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