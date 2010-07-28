Милиция нашла у "черного археолога» коллекцию древней посуды

В Херсонской области милиция обнаружила у «черного археолога» 2 тыс. археологических достопримечательностей и 3 единицы огнестрельного оружия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВДУ в области, по оперативным данным работники Скадовского райотдела милиции установили, что один из жителей района незаконно хранит у себя дома оружие и боеприпасы.

По месту жительства подозреваемого 58-летнего жителя поселка Хатки работники Скадовского райотдела милиции совместно с СБУ провели санкционированный обыск.

Во время обыска в одной из комнат было найдено около 2 тысяч единиц археологических достопримечательностей, которые составляют историческую ценность: глечики и различная посуда. Кроме того, были обнаружены и изъяты 3 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

Мужчина объяснил, что занимается самовольными раскопками на территории Скадовского района более 25 лет. Это его хобби. Во время проведения обыска мужчина рассказал, что хотел добровольно передать свои находки в музей.

Сейчас исторические ценности находятся в районном музее.

Изъятое оружие направлено на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия.