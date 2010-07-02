Найденная после похищения картина Караваджо сильно повреждена

После возвращения в Украину картины Караваджо «Поцелуй Иуды», изъятой у похитивших ее преступников в Германии, ее нужно будет отреставрировать, поскольку воры причинили холсту серьезные повреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Одесского музея западного и восточного искусства Владимир ОСТРОВСКИЙ.

«Музей планирует провести конкурс среди меценатов за право участия в спасении картины гениального художника», – отметил он.

По словам В.ОСТРОВСКОГО, причиненный картине ущерб виден на изображениях полотна, предоставленных немецкими информационными сайтами. "По всему периметру картины видны поперечные перегибы и осыпи краски, как если бы полотно складывали конвертом. Кроме того, серьезно пострадала кромка холста: на некоторых участках она срезана почти на 3 см», – уточнил директор музея.

Чтобы устранить повреждения, потребуется дорогостоящая реставрация, выполнить эту работу могут специалисты реставраторских школ Москвы и Санкт-Петербурга, отметил В.ОСТРОВСКИЙ.

Также он опроверг слухи о возможной подделке картины Караваджо. «На вопрос о подлинности найденной в Германии картины смогут ответить только специалисты нашего музея, которые способны отличить полотно и по художественным деталям, и по тем особенностям, которые можно обнаружить, только наблюдая за произведением искусства в течение многих лет», – сказал директор Одесского музея.

«До похищения картина Караваджо подвергалась множеству экспертиз, проводимых уважаемыми искусствоведами, и ни одна из экспертиз не поставила под сомнение подлинность полотна», – отметил он.

При этом В.ОСТРОВСКИЙ добавил, что в среде художников довольно распространенной является практика написания копий популярных картин.