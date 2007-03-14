В Керчи многотонный пласт грунта накрыл патрульный автомобиль МВД

В Керчи (Крым) во дворе роты патрульно-постовой службы МВД многотонный пласт грунта полностью накрыл один из патрульных автомобилей, а второй автомобиль, находившийся рядом, побило камнями развалившейся подпорной стены.

Как сообщили УНИАН в крымском управлении МЧС, спасатели в течение часа освобождали находившийся под пластом земли и камней автомобиль. Как отметили в МЧС, человеческих жертв удалось избежать благодаря тому, что в момент схода грунта ни во дворе, ни в машине не было людей.

Как отмечают в Керченском горуправлении МЧС, сход грунта произошел из-за нарушения правил строительных работ на расположенных выше участках горы Митридат. Кроме того, породу размыл не прекращавшийся несколько дней дождь.

Также в крымском управлении МЧС сообщили, что спустя несколько часов в Феодосии спасателям пришлось вытаскивать из ямы "скорую помощь", водитель которой не заметил в темноте открытый канализационный люк и угодил колесом в яму. Спасатели МЧС с помощью буксирного троса и пожарной автоцистерны вытащили застрявшую "Газель" из ямы.