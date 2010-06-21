Постоянный мемориал Майклу Джексону будет открыт в Лондоне

Постоянный мемориал Майклу Джексону будет открыт в лондонском театре Lyric 24 июня, накануне первой годовщины со дня смерти легендарного американского музыканта.

Как передает телерадиокорпорация Би-би-си, мемориальная доска будет установлена в фойе театра, ставшего местом "паломничества" для многих поклонников М.Джексона. Именно в Lyrics в лондонском районе Сохо идет мюзикл Thriller Live о жизни и творчестве "короля поп-музыки", а после внезапной кончины певца в июне 2009 года поклонники до сих пор приносят сюда цветы и свечи, журнальные вырезки и фотографии артиста.

Памятная доска станет первым постоянным мемориалом певцу, который появится в Лондоне.

На открытии 24 июня будут присутствовать как артисты мюзикла, так и победители британского шоу талантов Britain`s Got Talent 2009 года, танцевальный коллектив Diversity - он должен был принимать участие в грандиозном туре-возвращении, к которому готовился М.Джексон перед смертью.

М.Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от передозировки сильнодействующих препаратов во время подготовки к серии из 50 концертов, которые певец готовился дать в Лондоне. Артист был похоронен в Лос-Анджелесе более двух месяцев спустя - 3 сентября.