На 8 марта киевлянки рискуют получить нейротоксичные розы?

Лариса Беркало, цветовод одного из крупнейших в Украине предприятий по выращиванию роз, попала в реанимацию после работы с розами в теплице, пишут “Факты”.

Через 10 дней после этого события кореспондент издания стал свидетелем тому, как женщину перевозили из реанимации в неврологическое отделение Киевской клинической областной больницы. «Нянечка с лечащим врачом вывели Ларису под руки из отделения реанимации и попытались уложить на каталку, чтобы перевезти в другой корпус - в неврологическое отделение. Женщина жутко кричала - так сильно болел пораженный позвоночник. "У меня лицо немое: я его не чувствую", - пожаловалась Лариса», - пишут «Факты». По прогнозам врачей, пострадавшая на рабочем месте цветовод, возможно, встанет на ноги через пять-шесть месяцев...

Сестра пострадавшей, Вера Анатольевна убеждена, что причиной отравления Ларисы Беркало стали вещества "Мотто" и "Мильбекнок", которые предположительно оказывают нейротоксическое действие на организм человека. А в агрофирмах используются для обработки цветов.

Директор Института экогигиены и токсикологии им. Л. И. Медведя Николай Проданчук сказал, что «в нашей стране отсутствуют официальные данные о свойствах названных вами препаратов. Это значит, что мы ничего о них не знаем. - Насколько нам известно, "Мильбекнок" применяют в Голландии и других странах для работы в теплицах. О "Мотто" в отечественной и мировой литературе вообще никаких данных нет».

Интересно, что ни в одной из лабораторий, занимающихся токсикологическими исследованиями, из тех, в которые обращались корреспонденты издания, не согласились провести экспертизу препаратов, фактически превративших 41-лентнюю женщину в инвалида.

И это не первый случай подобных отравлений в цветоводческом хозяйстве, утверждают «Факты» со ссылкой на информацию сотрудников. Просто до сих пор обходилось без реанимации, и руководству предприятия удавалось «полюбовно» решать вопросы с отравившимися сотрудниками.

Старший научный сотрудник отдела дендрологии и парковедения Национального ботанического сада имени Николая Гришко Надежда Трофименко в интервью изданию порекомендовала соблюдать меры предосторожности в общении с букетами, поскольку «неизвестно, как и чем обрабатывались купленные или подаренные вам цветы, каким путем они вообще попали в продажу».

«... Поэтому мой совет: какие бы вы цветы ни взяли в руки, устройте дома им душ под сильной струей воды, сказала Надежда Трофименко. - А уколовшись шипом, выдавите каплю крови, промойте место укола - обязательно с хозяйственным мылом, обработайте ранку любым спиртовым настоем, который найдется в домашней аптечке».