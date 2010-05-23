Новый центральный автовокзал открыли в Ивано-Франковске
03:47, 23 мая 2010Разное
1853 0
"Непросто было достичь конечной цели"
22 мая в Ивано-Франковске торжественно открыли новый центральный автовокзал.
Как передает корреспондент УНИАН, новое здание расположено рядом с железнодорожным вокзалом.
Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС сообщил на торжественном митинге, что город «этого подарка ждал долгие десять лет». По его словам, «довольно непросто было достичь конечной цели» из-за различных проблем. Он выразил уверенность, что и пассажиры, и работники автовокзала почувствуют комфорт, находясь в новом помещении.
Новый автовокзал имеет площадь 600 кв. м, он оборудован современной техникой.
До сих пор главный автовокзал Ивано-Франковска располагался в помещении железнодорожного вокзала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter