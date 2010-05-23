Новый центральный автовокзал открыли в Ивано-Франковске

22 мая в Ивано-Франковске торжественно открыли новый центральный автовокзал.

Как передает корреспондент УНИАН, новое здание расположено рядом с железнодорожным вокзалом.

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС сообщил на торжественном митинге, что город «этого подарка ждал долгие десять лет». По его словам, «довольно непросто было достичь конечной цели» из-за различных проблем. Он выразил уверенность, что и пассажиры, и работники автовокзала почувствуют комфорт, находясь в новом помещении.

Новый автовокзал имеет площадь 600 кв. м, он оборудован современной техникой.

До сих пор главный автовокзал Ивано-Франковска располагался в помещении железнодорожного вокзала.