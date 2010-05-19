В Бердянском порту взорвался патрон к крупнокалиберному пулемету?

В Бердянском морском торговом порту, где сегодня утром в результате взрыва погиб 36-летний рабочий, взорвался патрон к крупнокалиберному пулемету.

Как сообщил УНИАН Бердянский межрайонный прокурор Владимир КОЦЮРУБА, «предварительная версия взрывотехников научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Запорожской области, которые специально приехали из Запорожья и работали на месте происшествия, - взрыв патрона к крупнокалиберному пулемету».

Такой вывод, по словам прокурора, эксперты сделали на основании исследований остатков осколков взорвавшегося боеприпаса. «Современный или времен Великой Отечественной войны, сказать нельзя. Это будет установлено в ходе проведения ряда назначенных экспертиз», - сообщил прокурор.

Он также отметил, что, «скорее всего, взорвавшийся патрон попал на территорию морпорта в одной из партий металлолома, в связи с чем в порту планируется проведение комплекса мероприятий, направленных на установление происхождения боеприпаса».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на территории Бердянского морского торгового порта в результате взрыва погиб 36-летний мужчина - слесарь предприятия.

"Мужчина взял в руки и пытался разобрать какой-то предмет, в результате чего и произошел взрыв. Мужчина получил многочисленные травмы и ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью", - сообщили в ГУ МВД Украины в Запорожской области. Мужчина умер в больнице во время операции.