Улице в Мукачево присвоено имя Леха Качиньского

В закарпатском городе Мукачево одной из улиц присвоено имя Президента Польши Леха Качиньского, который трагически погиб в авиакатастрофе 10 апреля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Закарпатского областного совета.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение депутаты приняли во время пленарного заседания сессии Мукачевского городского совета 29 апреля.

Основанием для переименования, согласно решению, является тот факт, что трагически погибший Президент Польши «…много сделал для укрепления и развития дружбы между украинским и польским народами».