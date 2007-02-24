Самоубийца бросился в шахту?

Сегодня на шахте „Красный партизан” в Луганской области погиб посторонний человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По данным пресс-службы, посторонний гражданин упал в клетевой ствол №2 глубиной 265 метров. В МЧС не исключают, что мужчина проник за оградительную решетку ствола с целью самоубийства.

На шахте работают два горноспасательных отделения и реанимационная противошоковая группа.