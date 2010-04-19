УНИАН запустил новый проект по принципу «три в одном»

Информационное агентство УНИАН запустило очередной продукт, целью которого является предоставление новостей, репортажей, информационно-аналитических публикаций, посвященных стилю elite.

“УНИАН-ЭЛИТ” станет продуктом об украинской и зарубежной элите, о модных тенденциях различных направлений, информации об элитных товарах etc. Среди планируемых материалов - экспертные мнения об инвестициях в антиквариат, элит-хобби, познавательные и просто интересные факты из этой сферы.

Публикации «УНИАН-ЭЛИТ» в режиме on-line размещаются в открытом доступе сайта unian.net на специальной странице Elite. Кроме этого, в формате электронного еженедельника будет подаваться информация и по разделам: тематические новости, собственные материалы, обзор новостей СМИ, имеющих отношение к тематике еженедельника, деловая и коммерческая информация инвестора бюллетеня “УНИАН-ЭЛИТ» - компании «GoodWine», торгующей элитным алкоголем, анонсы событий (по тематике), курсы основных валют и т.д.

Таким образом, новый продукт будет реализовываться по принципу «три в одном» - тематическая он-лайновая лента новостей, тематический сайт с выходом на главную страницу unian.net и еженедельный информационно-аналитический электронный журнал-дайджест основных публикаций проекта, который имеет адресную рассылку, а также выставляется в открытом доступе.