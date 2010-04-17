Toyota отзывает минивены Sienna

Японский автопроизводитель Toyota отзывает в США 600 тыс. семиместных универсалов (минивенов) модели Sienna из-за проблем с коррозией, сообщает Би-Би-Си.

По сообщению компании, ржавчина может стать причиной разрыва троса, которым запасное колесо крепится к кузову, что представляет опасность для других машин.

Правительство США подтвердило факт получения шести жалоб о запасных шинах, отвалившихся от машин Sienna, произведенных с 1998 по 2010 гг. Опасность возникновения дефекта возрастает у автомобилей, которые эксплуатировались в холодном климате.

В начале недели Toyota приостановила продажи внедорожника Lexus GX460 из-за публикаций о том, что он подвержен высокому риску переворачивания.