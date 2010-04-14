Toyota приостановила продажи внедорожника Lexus из-за дефекта

Японский автопроизводитель Toyota временно приостановил продажи внедорожника Lexus GX 460. Данное решение было принято руководством компании после публикации в журнале Consumer Reports статьи под названием "Не покупай".

В публикации отмечалось, что Lexus GX 460 имеет проблемы с управлением, которые приводят к опрокидыванию автомобиля на крутых поворотах, передает Associated Press.

"Мы отнеслись к информации Consumer Reports очень серьезно и сейчас намерены установить и исправить причину явлений, которые были отмечены в издании", - заявили представители компании.

С декабря 2009г. было продано порядка 6 тыс. автомобилей этой модели.

Consumer Reports - журнал Союза потребителей (Consumers Union) США. Издание публикует обзоры и сравнительные описания потребительских товаров и услуг, базирующиеся на откликах пользователей и результатах тестирований, проводимых в лаборатории журнала.

Отметим, что в общей сложности за последние несколько месяцев для устранения различных дефектов Toyota отозвала по всему миру 8,5 млн машин, включая 6 млн автомобилей в США.

Столь масштабные отзывы стали причиной того, что главе компании Toyota Акио Тойоде пришлось выступать в конгрессе США с извинениями.

РБК