Украинцев допрашивают насчет кражи яйца Фаберже под Москвой

Милиция доставила в отдел внутренних дел Одинцово и опрашивает по заявлению о краже из подмосковного коттеджа ювелирных изделий, среди которых было яйцо Фаберже, двух граждан Украины, которые работали у владельца этого коттеджа.

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель управления информации ГУВД Московской области.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил агентству, что гендиректор одной из столичных строительных фирм написала заявление в милицию о том, что из ее подмосковного коттеджа похищены ювелирные изделия (четверо наручных часов известных фирм, а также яйцо Фаберже). По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (кража в особо крупном размере).

По информации источника, до инцидента в коттедже заявительницы работала строительная бригада гастарбайтеров, с которой у хозяйки дома произошел конфликт по вопросу оплаты выполненной работы.

"Сегодня в рамках расследования уголовного дела о крупной краже в подмосковном коттедже в ОВД Одинцово были доставлены два гражданина Украины, работавшие ранее у хозяйки коттеджа", - сказал представитель ГУВД. Он отметил, что среди доставленных одна женщина, которая работала у заявительницы домохозяйкой. "В настоящее время они опрашиваются по факту заявления о краже. При этом они пока не рассматриваются как подозреваемые", - отметил собеседник агентства.