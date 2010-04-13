Умерла третья пострадавшая в столкновении мусоровоза с автобусом

В реанимационном отделении Винницкой городской клинической больницы скорой помощи 12 апреля умерла третья пострадавшая в результате столкновения мусоровоза с рейсовым пригородным автобусом, которое произошло в Виннице 30 марта.

Об этом УНИАН сообщил начальник медицинской службы больницы Богдан ТРОХИМЕНКО.

По его словам, все время после аварии 32-летняя женщина находилась в критическом состоянии в реанимации.

Б.ТРОХИМЕНКО также сообщил, что сейчас в больнице находятся еще 15 пострадавших в упомянутом ДТП. Их состояние он назвал стабильным.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Виннице в результате столкновения мусоровоза с автобусом от полученных травм скончался 1 человек, еще 20 человек были госпитализированы.

6 апреля в реанимационном отделении Винницкой городской клинической больницы скорой помощи умерла еще одна женщина, которая пострадала в этом ДТП.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 286 ч.2 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.