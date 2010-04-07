Какие памятники установит новая власть в Украине?

После решения новой власти о том, что в преддверие Праздника Победы в Киеве будет открыт памятник лучшему асу Великой Отечественной войны, украинцу Ивану Кожедубу, вполне логично появляется вопрос: а какие еще памятники будет устанавливать команда В.Януковича в Украине, какие именно фигуры или символы станут отныне средствами монументальной пропаганды, будут, так сказать, воплощены в граните и бронзе?

Думать, что этот вопрос преждевременный или неуместный, не стоит. В любой стране, любая власть стремится оставить по себе след в истории, застолбить свои позиции, достижения, приоритеты, это понятно. Понятно и то, что самым простым средством для этого служат памятники - эдакая доходчивая демонстрация власти, эстетизация господствующей идеологии. Они могут быть разного калибра, выполнены в разной технике, но если уже установлены, то на ближайшие сто лет по крайней мере. Расправиться с ними бывает сложнее, чем просто отменить какой-то указ предшественника или предложить обществу новый курс. В советское время это хорошо понимали, товарищ Ленин именно с этого и начинал, разрушая царские памятники и насаждая другие, революционные.

Современная украинская действительность также дает широкий простор для подобной программы «бронзы многопудья». Государство молодое, как говорят, с непредсказуемой историей, еще и многонациональное, многоязыкое, многокультурное, многоконфессиональное, толерантное – что еще нужно, чтобы наваять что-нибудь напамять потомкам.

Первый президент Л.Кравчук, даром что идеолог, и сам когда-то позировал натурщиком, но упустил этот случай, пустил дело на самотек, поэтому в его правление в столице появились лишь памятники литературным проходимцам – Паниковскому, Голохвостому.

А вот Л.Кучма и В.Ющенко уже оказались более «продвинутыми», окультурили пространство в соответствии с определенными государственническими концепциями.

Дело это вообще увлекательное, тем более, за бюджетные средства, поэтому, не исключено, что уже сейчас где-то в недрах гуманитарных подразделений новой власти готовятся проекты решений вроде: «Учитывая большие исторические заслуги ... по случаю ..установить… предусмотреть финансирование, выделение земельного участка».

А если и нам, обычным гражданам - объектам этой официозной пропаганды, немного пофантазировать, подсказать? С чего начнем?

Учитывая специфические региональные вкусы новой власти, можно было бы предложить фигуру Владимира Сосюры – того, который завещал нам «Любіть Україну!», действительно великого украинского поэта, уроженца Донбасса, луганских степей.

Правда, с поэтами в Украине случился некоторый перебор, одного Шевченко насадили как картофеля.

Или взять для равновесия кого-то из российских классиков? Пушкину памятник в Киеве уже есть, так может Лермонотова вспомнить? А что, стихи неплохие, да еще и на Кавказе, говорят рьяно воевал. Но нет, что-то у него там было о «немытой России, стране рабов, стране господ», да и на «мундиры голубые» какие-то намеки.

Анна Ахматова (Горенко)? Это уже теплее, поэт на все времена, на две страны, только бы, ради Бога, не перепутать фамилию во время открытия.

Добавим к перечню предложений и легендарного Тараса Бульбу, ведь был он, как оказывается, верным слугой русского царя и защитником московского православия, еще и ляхов бил беспощадно, пока они не спрятались под зонтик НАТО.

А еще, напомним, в этом году исполнилось 300 лет Конституции Пилипа Орлика, и в Киеве даже камень закладной для памятника ему установлен. Кстати, гетман наш родился в Беларуси, на Минщине, там ему памятник уже установлен. Только вот есть контраверсионный момент – Орлик, хоть и земляк кое-кому, но фигура противоречивая, в российской истории трактуется как «подельник изменника Мазепы». В Москве могут не одобрить.

Кстати, а если пойти радикальным путем и показать, так сказать, историческую правду во всей ее полноте и глубине?

Во-первых, восстановить первоначальную надпись на монументе гетману Хмельницкому, которая была там до революции: «Богдану Хмельницкому благодарная Россия», а во-вторых, установить фигуры Искры и Кочубея на постаменте возле станции метро «Арсенальная». Это им, вассалам Петра І, был здесь установлен памятник, а не рабочим «Арсенала», если кто не знает.

Поэтому памятник Искре и Кочубею на улице Мазепы может быть настоящим проявлением нашего украинского менталитета тяни-толкая.

А пушечку можно поставить ближе к штабам оппозиции, на всякий случай...

Ну и о дружбе двух братских народов непременно. Правда, на днепровских склонах уже что-то такое возвышается, Радуга или Ярмо называется, - кому как.

А то, может, осовременить тему, показать дружбу новых хозяев жизни в новых исторических реалиях? Типа, купание братками красных ламборджини в Днепре. Или возьмем выше: президенты угощают друг друга на трибуне общего парада.. Или Шустер с Табачником вручают Ярославу Мудрому удостоверение украинца №1.

Не забудем и Пальму Мерцалова - этот своеобразный символ промышленного Донбасса. Говорят, несколько лет назад одна из копий этого творения кузнечного ремесла была подарена городу Киеву и сейчас где-то пылится в недрах Киеврады. Немедленно вытащить ее оттуда, наделать копий поменьше, вручать их как переходный приз передовикам, а может и вообще сделать национальной премией, с солидным финансовым приварком.

Конечно, неплохо было бы установить памятник Здравому смыслу, которого, судя по всему, так не хватает украинцам на всех поворотах нашей истории. Только кто знает, как он выглядит, этот смысл? Может, это грабли, как непременный атрибут украинского продвижения и расцвета?

Олег Савицкий