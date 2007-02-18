На Днепре сняли со льдины 7 ”челюскинцев” (обновлено)

Вчера в 13.00 в Киеве на Днепре в районе Южного моста граждане с помощью двух деревянных весельных лодок сняли с оторванной от берега льдины 7 рыбаков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

Кроме того, сегодня в Киеве на Днепре вблизи Московского моста с оторванной льдины сняли пятерых рыбаков, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве. Спасательный катер ГКП „Плесо” доставил пострадавших на Рыбальский остров.

С начала года в Украине утонули 77 человек, в том числе 8 детей.