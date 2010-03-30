Киевлянам обещают мастер-классы от ведущих каскадеров мира

С 24 апреля по 17 октября пройдет самый длинный в мире и самый масштабный в странах СНГ и Европы ІІІ международный фестиваль “Парк Киевская Русь”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН президент благотворительной организации «Славянский фонд», автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО.

Он напомнил, что в с. Копачев Обуховского района Киевской области на территории 10 га создается Центр культуры и истории Киевской Руси “Парк Киевская Русь”. В парке будет воспроизведен образ Детинця - Кремля Киева V-ХІІІ вв. с максимальной исторической достоверностью, с использованием всех существующих на сегодняшний день научных, археологических и этнографических данных.

“Цель проекта заключается в создании культурно-исторического туристического центра, который будет привлекать туристов со всего мира и будет способствовать улучшению имиджа Украины на мировой арене”, - сказал В.ЯНЧЕНКО.

Он сообщил, что ІІІ международный фестиваль “Парк Киевская Русь” состоится в рамках этого проекта. По словам В.ЯНЧЕНКО, более 10 тысяч артистов разных жанров из Украины, стран СНГ, а также США, Канады, Польши, Франции, Германии и Австралии будут перевоплощаться в богатырей, рыцарей и прекрасных дам, злых колдунов и отважных героев, скоморохов, князей и викингов.

Ожидается, что гостями фестиваля станут представители культурной, научной, дипломатической и бизнес-элиты Украины, СНГ и Европы.

В рамках фестиваля пройдут богатырские битвы ХІ, ХІІ и ХV вв., рыцарские турниры, День Киева, День Ярила, Медовый спас, фестиваль каскадеров, встреча “бабьего лета”, турнир лучников и другие зрелищные мероприятия.

«Это будут массовые, яркие зрелища, которые должны напомнить киевлянам, кем мы были. Фестиваль направлен на популяризацию наших корней, которыми является город Киев - один из столбов мировой цивилизации», - сказал В.ЯНЧЕНКО.

Программа мероприятий рассчитана на широкую аудиторию. Киевляне и гости столицы будут иметь возможность отдохнуть, набраться впечатлений и узнать что-то новое из истории древнего Киева.

“Мы покажем киевлянам и гостям города то наше наследство, которым мы должны гордиться, благодаря которому мы имеем наше современное государство, нашу независимость и нашу подлинность, которая называется украинский народ”, - добавил В.ЯНЧЕНКО.

Кроме фестивальных дней насыщенную развлекательную программу парк предложит посетителям каждые субботу и воскресенье.

В фестивале планирует принять участие народный артист Украины, член опекунского совета проекта «Парк Киевская Русь» Богдан СТУПКА, который присутствовал на пресс-конференции. Он отметил, что хочет поддержать этот проект, способный перерасти в чрезвычайно интересный праздник, на который приезжали бы гости из всего мира.

Президент Лиги каскадеров Александр ФИЛАТОВ, в свою очередь, сообщил, что ведущие каскадеры мира согласились дать мастер-классы и открыть все секреты свои работы. “Этого не делалось никогда, каждый мастер держит свои секреты при себе”, - добавил он.

Исполнительный директор Фонда развития журналистики им. А.Москаленко Юрий НЕСТЕРЯК сообщил, что благотворительная организация “Фонд развития журналистики имени Анатолия Москаленко” и “Славянский фонд” начинают совместный проект - медиа-центр “Парк Киевская Русь”. В рамках проекта объявляется ежегодный конкурс на лучше журналистское воссоздание историко-культурного и духовного наследия Украины. Специальное жюри будет определять победителей по отраслевым направлениями: телерадиожурналистика, печатные СМИ, информационные агентства и интернет-издания, фотожурналистика. Лауреаты конкурса ІІІ международного фестиваля “Парк Киевская Русь”, кроме денежной премии и ценных подарков, получат статус действительного члена медиа-клуба “Парк Киевская Русь” 17 октября 2010 года.