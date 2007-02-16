Как били угонщика всем самолётом

Пилот угнанного в четверг мавританского самолета Боинг-737 (Boeing 737) компании Эйр Мавритания (Air Mauritania) проявил смекалку и быструю реакцию, что помогло нейтрализовать вооруженного двумя пистолетами угонщика, констатируют западные СМИ.

Осознав, что воздушный пират не говорит по-французски, командир корабля поведал пассажирам по громкогорящей связи о замысле, призванном положить конец инциденту, сообщает Associated Press.

План состоял в следующем: пилот резко тормозит при ожидаемой посадке в аэропорту Лас-Пальмаса на Канарских островах и тут же вновь "давит" на газ, чтобы сбить угонщика с ног. Женщинам и детям пилот посоветовал заблаговременно собраться в хвостовой части авиалайнера, чтобы не мешать. Пассажиры-мужчины должны занять места в первых рядах, готовые в удобный момент наброситься на злоумышленника.

План сработал. 32-летний угонщик Мохаммед Абдерраман (по некоторым данным - марокканец, по другим - мавританец), намеревавшийся просить политического убежища во Франции, при резком торможении рухнул в проход между рядами кресел, выронив из рук оба 7-миллиметровых пистолета. К тому же в момент захвата одна из стюардесс ошпарила угонщика кипятком из кофейника. Тут же с десяток мужчин накинулись на врага и скрутили его, передав затем испанским властям.

При "жестком" приземлении около 20 пассажиров (всего на борту находился 71 пассажир и восемь членов экипажа) получили легкие ушибы и травмы.

Боинг-737 совершал внутренний рейс по маршруту столица Мавритании Нуакшот - город Нуадибу на Атлантическом побережье страны, когда террорист, угрожая оружием, потребовал изменить курс и лететь во Францию. Однако экипаж убедил пирата в необходимости совершить посадку для дозаправки на Канарских островах.