«Донбассаэро» намерена судиться из-за маршрута Киев–Москва

Авиакомпания «Донбассаэро» намерена судиться с Госавиаадминистрацией из-за отмены назначения компании на маршрут Киев-Москва.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Донбассаэро» Людмила СЛОБОДЯНЮК.

По ее словам, соответствующее решение принято 25 марта в ходе заседания Лицензионной комиссии Государственной авиационной администрации Украины, в котором принимали участие представители авиакомпаний «Донбассаэро», «Аэросвит», ОАО «АК «Днеправиа», СЗАО «Авиакомпания «МАУ», компания «Визз Эйр Украина». На заседании должны были принять решения относительно аннулирования разрешений на направлениях, по которым рейсы не выполняются свыше 18 месяцев.

По данным Л. СЛОБОДЯНЮК, в частности, отменены назначения «Донбассаэро» на международные маршруты «Киев-Москва-Киев», «Харьков-Баку-Харьков»; отменено назначение «Аэросвита» на международный маршрут «Киев-Загреб-Киев» с передачей маршрута авиакомпании «Роза Ветров». Авиакомпания «Днеправиа» отстранена от участия в рассмотрении их заявок на любые назначения.

Как считает заместитель гендиректора «Донбассаэро», решение комиссии относительно «Донбассаэро» необоснованно. «Решение по линии Киев–Москва осталось совершеннейшей неожиданностью, абсолютно немотивированным решением, поскольку авиакомпания эксплуатирует линию на протяжении многих лет в код-шеринговом соглашении с «Аэросвитом». «Донбассаэро» имела свой код рейса, он был опубликован, был в расписании, на табло и т.п., то есть все признаки выполнения рейса соблюдены. Все документы, подтверждающие выполнение рейса в качестве маркетингового перевозчика, есть. К сожалению, члены комиссии не учли данный факт, не учли, что летом мы намерены летать как оперирующий перевозчик, уже имеем разрешение российских авиавластей. Основания для того, чтобы данное назначение было забрано, отсутствуют по всем статьям. Это произвол, по другому сказать нельзя», - отметила она.

Кроме того, по ее словам, на заседании выяснилось, что авиакомпания МАУ претендует на рейс Киев-Москва. По данным Л.СЛОБОДЯНЮК, также на заседании принято решение в отношении авиакомпании «Днеправиа»: отстранить ее от участия в рассмотрении заявок на любые назначения, с мотивированием нарушений безопасности полетов. «Любые заявки «Днеправиа» решением комиссии было принято не рассматривать. Если есть угроза безопасности, авиакомпанию останавливают, предупреждают, а не говорят об этом на заседании комиссии, ставятся сроки устранения неполадок. Этого сделано не было. В то же время, оказывается, «Днеправиа» также подавала заявку на выполнение рейса Киев-Москва, и нехитрым способом авиакомпанию заранее отстранили как потенциального конкурента на данном направлении», - считает Л.СЛОБОДЯНЮК. По ее словам, таким образом, «Днеправиа» отстранили от возможности претендовать вообще на какое-либо направление.

По словам Л.СЛОБОДЯНЮК, Лицензионная комиссия по отдельным вопросам принимала решения путем открытого голосования, в присутствии авиакомпаний, по другим – путем тайного голосования. «Почему вдруг процедурно меняется голосование - для нас это также осталось загадкой», - отметила она.

Как сообщила Л.СЛОБОДЯНЮК, «Донбассаэро» отказалась подписывать протокол заседания комиссии, поскольку Госавиаадминистрация намеревалась объявить конкурс на новых перевозчиков на направлении Киев-Москва. «Наше назначение забрано неправомерно, с большим количеством нарушений и без оснований. Мы будем отстаивать свои права в суде, мы считаем, что заседание комиссии проведено с грубейшими нарушениями, и соответственно, не можем согласиться с протоколом, который может появиться в результате этой комиссии», - заявила она. Заместитель гендиректора не исключает также, что «Днеправиа» подаст в суд на Госавиаадминистрацию, поскольку «ее заранее отстранили от участия в любом мероприятии, думаю, это в принципе неправомерно». Как отметила Л.СЛОБОДЯНЮК, многие авиакомпании работают по код-шерингу, исходя из этого, придется отменять десятки полетов. «В том числе это касается и МАУ, которая не выполняет ряд маршрутов 18 месяцев, часть из них выполняет по код-шерингу. Это касается рейсов Киев-Копенгаген, Киев-Дублин. Почему-то эти маршруты не были рассмотрены на комиссии», - сказала она.

Напомним, ранее «Днеправиа» подала в суд на Госавиаадминистрацию, так как считает незаконным назначение третьим перевозчиком на маршрут Киев – Тель-Авив компании МАУ. В «Днеправиа» считают, что решение должно было быть принято на конкурсе.