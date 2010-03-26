«Сухую Балку» обвиняют в провоцировании экологической катастрофы

Активисты «Ассоциации зеленых Украины» в г. Кривой Рог Днепропетровской области 25 марта провели акцию протеста. Представители «зеленых» призвали мэра города Юрия ЛЮБОНЕНКО обратить внимание на негативные последствия безответственных действий руководства ГОК «Сухая Балка», которые наносят вред экологии и окружающей среде.

Как сообщил УНИАН заместитель главы «Ассоциации зеленых Украины» Александр ЩЕРБАНЬ, на сегодняшний день «большую опасность для окружающей среды представляет масштабная вырубка лесных насаждений, проводимая ГОК «Сухая Балка». Представитель общественной организации обратил внимание на то, что уничтожаемые «Сухой Балкой» лесопосадки являются экологическим буфером, защищающим город и его жителей от пыльных отвалов данного горно-обогатительного комбината, которые несут угрозу экологии Кривого Рога и здоровью горожан. Уничтожение зеленых насаждений комбинатом «Сухая Балка» является сознательным вредительством, считает руководство Ассоциации.

«Ассоциация зеленых Украины» также обращает внимание на то, что уничтожение лесных насаждений может послужить причиной увеличения случаев нападения диких животных на жителей города. По мнению заместителя главы Ассоциации, в условиях вырубки леса хищники будут лишены привычной среды обитания, а потому начнут искать источники пропитания в густонаселенной пригородной зоне. А.ЩЕРБАНЬ считает, что «последствия уничтожения зеленой зоны силами ГОК «Сухая Балка» дадут о себе знать уже ближайшим летом и они будут плачевными».

Руководство «Ассоциации зеленых Украины» считает, что мэр Кривого Рога Ю.ЛЮБОНЕНКО обязан обеспечить предотвратить экологическую катастрофу - остановить путем принятия соответствующих распоряжений организованную ГОК «Сухая Балка» вырубку леса.

Общественная организация намерена продолжать акцию протеста до тех пор, пока городская власть не удовлетворит ее законные требования по защите здоровья жителей Кривого Рога.

«Ассоциация зеленых Украины» направила письмо совладельцу «Евраз Групп» Роману АБРАМОВИЧУ с предложением внести личный вклад в улучшение экологической обстановки в Кривом Роге, профинансировав посадку деревьев в Комсомольском парке города.

* * * ГОК «Сухая Балка» - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли Украины, специализируется на добыче железной руды подземным способом. Входит в структуру «Евраз Групп» российского миллиардера Р.АБРАМОВИЧА. На предприятии трудится 4500 работников, которые обеспечивают производство свыше 3 млн. тонн аглоруды в год со средним содержанием железа 58%. В 2009 г. ГОК сократил выпуск аглоруды на 37,4%, по сравнению с предыдущим годом, - до 1,687 млн. тонн.