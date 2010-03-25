В Харькове повесилась студентка

В Харькове студентка одного из высших учебных заведений города покончила жизнь самоубийством.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, студентка третьего курса была найдена повешенной вчера в общежитии.

По словам представителя ЦОС, на месте происшествия установлено, что тело студентки было «без видимых признаков насилия». О случившемся извещены родители девушки, которые проживают в Луганской области.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, трагическое событие произошло в общежитии Харьковского национального экономического университета, которое находится по проспекту Ленина, 9, неподалеку от центрального корпуса этого вуза.

Это уже второй такой трагический случай в Харькове в течение последнего времени. Недавно в Харькове покончил жизнь самоубийством студент Национального университета радиоэлектроники.