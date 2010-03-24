В Донецкой области на шахте «Центральная» (ГП «Красноармейскуголь», г. Димитров) горняк просидел 5 часов в клети, застрявшей на глубине 217 метров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации шахты «Центральная» Сергея МАЛЫШКО. Согласно сообщению, минувшей ночью на шахтном стволе №2 при спуске третьей смены в шахту произошло заклинивание людской левой клети на горизонте 400 метров, в которой находилось 24 горняка. Соответственно, вторая (правая) клеть, в которой находился один шахтер, остановилась на отметке 217 метров. По словам С.МАЛЫШКО, из левой клети горняки смогли выбраться на шахтный горизонт (горную выработку), а вот шахтер в правой клети просидел 5 часов, дожидаясь своего вызволения.

Профсоюзный лидер отметил, что, к счастью, в данной аварийной ситуации никто не пострадал.

Сейчас левую клеть подняли на поверхность, проводится ремонт. Шахта остановлена, ведутся работы только по поддержанию жизнедеятельности предприятия.

С.МАЛЫШКО сказал, что к утру сегодняшнего дня неполадки должны быть устранены, клеть будет запущена, и шахта войдет в свой обычный рабочий ритм.