Станет ли ГТС консолидирующим фактором для оппозиции

Новое правительство продолжаетпроталкивать идею создания консорциума по совместному с Россией управлению нашей ГТС.

Они сделали это фишкой своей избирательной кампании, они дали понять, что тверды в своих намерениях при поездке Януковича в Брюссель. И они сегодня отправились в Москву, так сказать, обговорить детали. Я все ждала, с каким видом, под каким соусом «Регионы» будут пропихивать консорциум по совместному управлению газотранспортной системой. Ведь избиратель уже не так прост, ему не скормишь любое решение власти. Тем более что журналистами в последние годы были написаны тысячи текстов о том, что это предприятие весьма далеко и от таких понятий, как национальный интерес, что не будет никакого «совместного управления», Россию интересует полный контроль. В нецелесообразности этого предприятия нас убеждали и Тимошенко со всей ее страстностью, и спокойный и автономный Пинзенык, и самые авторитетные эксперты от энергетики из неправительственных организаций.

Отношение к энергетике – это серьезный критерий наличия у наших менеджеров инстинкта государственника. Чуда не произошло. Слухи о том, что Янукович в России пообещал совместное управление трубой, выглядят достоверными. Обещание новая правительственная команда кинулась выполнять всей конторой. Последние несколько дней ПР только об этом и говорит. Пытаются подготовить общество.

«Если создадим консорциум, то цены на газ для населения можно не поднимать», - заявляет первый вице-премьер Андрей Клюев. Не уточняя, о каком повышении идет речь. Если о том, чтобы поднять цену отечественного газа до уровня себестоимости, то ее можно и поднять. Не так дорого. А если до уровня промышленности, то и так поднимать нельзя – платить перестанут. Премьер-министр Николай Азаров сказал, что теперь Нефтегаз должен платить за газ самостоятельно, что бюджет почти не будет дотировать кампанию и должна подняться платежная дисциплина. Учитывая, что руководить отраслью будут фактические собственники облгазов, то уровень платежной дисциплины они поднимут. Сам себе деньги не перечислишь, то кто тебе перечислит? А там весна, лето, потребление газа падает. Поэтому естественные процессы будут объяснять блестящим менеджментом новой команды. И под шумок составлять документы и лепить обоснования своей инициативы: отдать в концессию ГТС. «Как возможно вернуть теневые схемы на рынок, если есть контракты и формула? Ведь сейчас посредника возродить невозможно?» - спрашивала я как-то у своего знакомого, который уже много лет занимается нефтегазовыми делами. «Как-как? Пересмотрят контракты, создадут консорциум, это и будет новый посредник. Тем более что офис они хотят сделать во все том же кантоне Цуг в Швейцарии», - отмахнулся он. - Но ты не расстраивайся. Через десяток лет труба износится». «А если они вложат деньги в модернизацию, как обещают?» - переспросила я. «Ну тогда это точно уход ГТС навсегда и вечное присутствие здесь российского партнера», - услышала я в ответ.

Так что, коллеги, пора менять дискурс. Вместо того чтобы убеждать общество, что передача трубы – негосударственный шаг, нужно подумать, сумеет ли эта власть, отдав, таким образом, часть суверенитета, остановиться?

И сможет ли государство, газовую трубу (и внутренние газовые сети) которого контролирует соседнее государство Россия сохранить свою независимость, свое право на самостоятельную политику? Я задавала этот вопрос экспертам еще во время избирательной кампании. Ответы были иногда диаметрально противоположные. Кто-то говорил, что консорциум – это полный контроль России, хоть и не юридическая, но фактическая реинтеграция в РФ. Кто-то убеждал, что это временная ситуация, и уже через пять лет сформируется поколение, которое выросло в свободной Украине. И есть процессы, которые остановить нельзя, придут люди, у которых нет ностальгии по всему советскому, и эти поколения, естественно, будут ориентированы на Европу. Кто-то сказал, что мы никогда не станем Беларусью, поскольку у нас есть Галичина.

Но все сходились в одном: если в стране есть сильная политическая власть, имеющая национальные амбиции и способная к сильным решениям, то подобная утрата не станет решающей. Правда, эта власть не стала бы преподносить такой чудовищный провал, как консорциум, в виде прогрессивного шага. Их газ и наш транзит – такая взаимозависимость вносила в российско-украинские отношения хоть какой-то элемент симметрии, но если труба уйдет в концессию, эта взаимозависимость будет нивелирована.

Тимошенко в свое время ради будущей победы на выборах, склонности Путина и еще ради чего-то, подписала в Москве невыгодные договора по газу. Но нынешняя команда, уже выиграв выборы, вместо того, чтобы изучить, что по модернизации предлагает Европа, и вместо того, чтобы попытаться выкрутить ситуацию, подключив Европу, принялась готовить к сдаче стратегический объект Украины.

Впрочем, еще не пропало… В свое время именно планы Кучмы по созданию консорциума стали своего рода объединяющим фактором для разрозненного лагеря национал-патриотов и солидным довеском в антипрезидентской кампании. Сегодня многое зависит от того, усвоил ли президент уроки прошлого и консолидируют ли эти шаги оппозицию. И еще от того, найдется ли в парламенте более двух сотен рук, готовых нажатием кнопки, присоединиться к сдаче трубы.

Посмотрим.

Маша Мищенко