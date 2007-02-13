Завтра в Украине - свадебный бум

На День влюбленных, который празднуется в мире 14 февраля, в Украине ожидается бум свадеб и минимальное количество разводов. Об этом свидетельствуют оперативные данные органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Министерства юстиции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, в частности, на заключение брака 14 февраля в РАГС Украины подано 699 заявлений. Эта цифра в несколько раз превышает среднее количество браков, которые обычно заключаются в будни.

Вместе с тем, на 14 февраля запланировано всего 74 развода. Это почти в семь раз меньше, чем в среднем ежедневно разрывается браков. Если в 2006 году среднее соотношение заключенных и разорванных браков составило 2:1 в пользу свадеб, то 14 февраля 2007 года такое соотношение будет составлять 9,5 к 1.

Черкасская область - единственная область в Украине, где количество разводов будет превышать количество браков, в частности, 14 февраля в Черкасской области планируется всего одна свадьба и два развода.

Кроме того, по состоянию на 13 февраля в Сумской области не было подано ни одного заявления на регистрацию брака в День влюбленных. Правда, разводы на этот день также не запланированы.

Больше всего же свадеб 14 февраля будет отпраздновано в Донецкой области - 78, в городе Киеве – 83 и в Полтавской области – 55.

Больше всего разводов на 14 февраля запланировано в Днепропетровской области – 17, в Одесской области – 12 и в Киеве – 8.

Как отмечает пресс-служба Минюста, ни один развод на День влюбленных не запланирован в Запорожской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях.