Житель Донецка с гранатой пытался пересечь украинско-российскую границу

Старинные монеты и гранату „Ф-1” обнаружили пограничники Донецкого отряда вместе с таможенниками у мужчины, который пешим ходом следовал в Россию.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы, во время углубленного досмотра среди багажа 20-летнего жителя Донецка, который пытался пересечь границу в пункте пропуска „Успенка”, были выявлены граната Ф-1 и 5 монет царской России номиналом „1”, „2”., „5”, „15” и „20” копеек чеканки 1903-1913 гг. Кроме того, молодой человек имел два паспорта – украинский и российский. Задержанный объяснил, что следовал в Россию к отцу, который проживает в Ростове-на-Дону, а боевую гранату взял как подарок друзей.

Задержанного гражданина и его груз передали в Амвросиевскую таможню.