Имена маленьким пандам выбирали всем Китаем (6 фото)

В Волунгском заповеднике (провинция Сычуань, юго-запад КНР) прошла церемония присвоения имен восемнадцати детенышам панд. Ранее власти Китая обратились к гражданам с просьбой придумать имена для медвежат в возрасте от пяти до семи месяцев. За неделю в их адрес поступило 30,000 вариантов.

После церемонии, медвежат разлучили с матерями. Теперь они начнут свою самостоятельную жизнь на площадке молодняка. Около 1,600 диких панд живут в природных заповедниках в провинциях Сычуань, Ганьсу и Шэньси, а 217 содержатся в неволе.

По материалам ВВС

Фото Reuters и АР