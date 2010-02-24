Мировые СМИ пишут о рейдерской атаке на компанию из ЕС в Украине

Голландская компания Movida International Holdings and Finance B.V. (Movida International) заявляет о попытках рейдерского захвата имущества ее дочерней компании в Украине – ЗАО «Совместное украинско-голландское предприятие «Кребо» («Кребо»), и вытеснении ее из авиазаправочного бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Кребо».

В частности, директор голландской компании Movida International Ф.БУТСМИ в своем заявлении, опубликованном американским агентством «Блумберг», сообщает о намерении обратиться к международным судебным институтам относительно ситуации, сложившейся с дочерней компанией в Украине.

Речь идет о решении Оболонского районного суда Киева от 1 февраля 2010 г., которым отменено право собственности «Кребо» на имущественный комплекс «Склад централизованной заправки самолетов в ГМА «Борисполь», построенный компанией.

Movida International ставит под сомнение решение Оболонского райсуда, находя в нем признаки предвзятости и неправосудности. Как отмечают в голландской компании, иск межрайонного прокурора Киевской области был принят к рассмотрению по истечении срока давности. Кроме того, рассмотрение дела проходило без вызова в суд ответчика. Судья отменил решение предшествующего суда, даже не ознакомившись с ним. Кроме того, по мнению Movida International, было нарушено правило исключительной подсудности, поскольку дело рассматривалось не по месту расположения оспариваемого имущественного комплекса.

Как сообщает агентство «Рейтер», в Movida International считают, что решение Оболонского суда Киева было принято с нарушением законодательства и Конституции Украины. Как заявляет компания, решение Оболонского суда – часть спланированной операции и очередная попытка незаконного завладения имуществом компании.

В свою очередь, агентство «Доу Джонс» сообщает, что руководство голландской компании выражает сожаление, что попытки завладеть имуществом «Кребо» в Украине происходят при непосредственной поддержке правоохранительных органов и судебной власти Украины.

При этом в Movida International напоминают, что в сентябре прошлого года компания уже обращалась в правоохранительные органы Нидерландов и ЕС с жалобой на незаконное давление на ее дочернюю компанию в Украине.

«Когда украинская власть узнала об этом шаге, давление на «Кребо» ослабилось», - отмечает руководство Movida International в комментариях зарубежным СМИ.

Сейчас компания намерена использовать свое право на защиту частной собственности путем обращения к украинским и международным институциям - голландским и европейским, а также в суды европейской юрисдикции.

При этом в Movida International выражают надежду, что «незаконные попытки захватить их бизнес получат надлежащую оценку со стороны новой власти в Украине, а виновные в этом понесут наказание».

* * * ЗАО "Совместное украинско-голландское предприятие «Кребо» занимается оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами. Средний суточный объем заправки самолетов составляет 400-450 тонн.

Movida Intl Holdigs And Finance BV принадлежит 78% акций ЗАО "СП "Кребо", ЗАО "Укртатнафта" - 11%.