Полтысячи человек эвакуировали из ”заминированной” школы

Спасателям Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций городе Комсомольск Полтавской области пришлось сегодня утром оперативно эвакуировать 416 школьников и 39 человек обслуживающего персонала из школы, где по сообщению анонима, было заложено взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба МЧС Украины, телефонный звонок о том, что заминирована общеобразовательная школа 1-й и 3-й степеней поступил в Комсомольский горотдел милиции в 08:15. Сразу же были поставлены в известность все необходимы службы, из Кременчуга прибыл специалист взрыво-технического отдела научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра УМВД. Спасатели МЧС оперативно провели эвакуацию детей и взрослых: за десять минут 416 школьников и 39 лиц обслуживающего персонала были выведены в безопасное место. Около 11:00 специалисты закончили полное обследование здания, в котором не нашли ни одного взрывоопасного устройства.

Сейчас ведется работа по выявлению нарушителей правопорядка, при этом используется запись разговора с угрозами, который был записан работниками милиции.

Подобный случай произошел в Комсомольске три года тому назад, тогда на двух школьников девяти и одиннадцати лет было заведено уголовное дело, потому что те «заминировали» аж три школы.