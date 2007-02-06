В Киеве Мерседес S600 врезался в Фольксваген: погиб 21-летний водитель
ДТП на Жулянском путепроводе
Вчера в Киеве во время дорожно-транспортного происшествия погиб 21-летний водитель, еще пять человек были травмированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель автомобиля "Mercedes-benz S600" значительно превысил скорость движения на Жулянском путепроводе, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Volkswagen-multivan 2461".
В результате ДТП водитель автомобиля "Mercedes" от полученных травм погиб на месте происшествия, а четверо пассажиров этого же транспортного средства и пассажир автомобиля "Volkswagen" получили телесные повреждения.
Как отмечает пресс-служба ДГАИ, выяснилось, что водитель, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие, управлял автомобилем без каких-либо документов.