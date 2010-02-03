Львовские власти передали дворец ХІХ в. частному инвестору

3 февраля председатель Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ подписал соглашение о передаче в концессию памятника градостроительства и архитектуры национального значения – дворца ХІХ века в с.Тартакив Сокальского района Львовской области. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, соглашение заключено с частным инвестором из Волыни – ФОП «Новосад» - на 49 лет.

Согласно подписанному договору, инвестор обязуется вывести из аварийного состояния и восстановить дворец, а также ввести его в эксплуатацию.

После восстановления дворец, который сейчас находится в аварийном состоянии, будет функционировать как центр туризма и отдыха.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины внес в Перечень объектов права государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию, два замка и один дворец во Львовской области. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1338 от 21 ноября.

В перечень объектов права государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию, внесены: замок (1484 год) - памятник архитектуры с.Свирж Перемышлянского района, замок (XVI-XVII ст.) – памятник архитектуры национального значения, с. Старое Село Пустомытовского района, дворец (XIX ст.) - памятник архитектуры национального значения, с. Тартакив Сокальского района.