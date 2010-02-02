Журналист получил год тюрьмы за критику премьер-министра

Эфиопский журналист Эзедин МОХАММЕД получил год тюрьмы за статью, в которой он критиковал действия премьер-министра Мелеса ЗЕНАВИ.

«Приговор МОХАММЕДУ является очередным примером нетерпимости эфиопских властей к независимым и критическим оценкам», – заявили представители международных правозащитных организаций, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Правозащитники полагают, что правительство Эфиопии борется с несогласными в преддверии выборов, которые пройдут в мае. Эфиопские власти отрицают все обвинения.