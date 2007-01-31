Из-за шалости ребенка на пожаре погибла его мать и младший брат

В одном из сел Крыма игра трехлетнего ребенка с зажигалкой закончилась пожаром, в результате которого погибла его 27-летняя мать и младший брат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, пока женщина занималась домашним хозяйством, ее трехлетний сын и его младший брат, которому было чуть больше года, играли в самой дальней комнате частного дома. Старший брат показывал младшему, как щелкает и загорается отцовская зажигалка. Когда начался пожар, женщина попыталась самостоятельно потушить стремительно распространяющееся пламя. Бросившись за детьми, мать в дыму нашла лишь старшего. Вытащив его на улицу и крикнув соседям, чтобы вызывали пожарных, женщина бросилась за младшим сыном, но из пылающего дома уже не вернулась.

Как рассказывают спасатели, вызов к пожарным поступил слишком поздно - спасти женщину и ребенка не удалось. Предварительная причина смерти матери и ее младшего сына - отравление угарным газом.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Около 20 минут понадобилось бойцам МЧС, чтобы локализовать пламя, и еще полтора часа спасатели разбирали конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания. Сейчас на месте происшествия проводится расследование.