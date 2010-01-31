Лучший в мире ресторан закрылся на четыре года

"Творческий кризис", заявил шеф-повар лучшего в мире ресторана и закрыл заведение. Временно - на несколько лет. Испанская, а точнее, каталонская Мекка для гурманов "Эль Були" по праву удерживает право называться лучшей кухней на планете, сообщает телеканал Вести.

Ежегодно его хозяин - шеф-повар Ферран Адриа - обновляет меню, создавая более ста новых блюд, среди которых нередко настоящие кулинарные изыски. Как результат - популярность ресторана необыкновенно высока, посетители записываются за много месяцев вперед. Но работать по 15 часов в сутки слишком тяжело, решил Ферран Адриа и взял перерыв на четыре года.